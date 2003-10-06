ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРА

Эта страница не то чтоб закрыта, но сделана для себя и нигде ссылка на нее не объявлена. Ни в коем случае не собираюсь никого учить! Этот раздел я сделал прежде всего для себя, потому что время от времени забываю всякие полезные цифры и прочую информацию, которая нужна автору. Но в конце я поместил пару ответов на распространенные вопросы, которые мне часто задают молодые коллеги - чтобы мне было удобнее брать отсюда готовые ответы. Если вы мне не задавали никаких вопросов - не читайте. А если у вас тоже есть какая-то информация, которой пользуетесь вы, и она может пригодиться молодому автору - напишите мне письмо.

Одна страница

Изначально имелась в виду машинописная страница. Чтобы изобразить машинописную страницу в редакторе Word, установите следующие параметры: формат листа A4, шрифт Times, кегль 12, интервал 1,5. Объем машинописной страницы равен в среднем 1800 знаков, считая пробелы. Проделанную работу удобнее вычислять именно в знаках и делить на 1800, получая количество страниц.

Если ваша версия Word (например Word_6.0) считает символы без пробелов - добавьте количество слов, которое, как нетрудно сообразить, равно числу пробелов.

Внимание: если речь идет о книгах, то машинописная страница не соответствует странице книги! Хотя бы потому, что книги печатают не на пишмашинке. Кроме того, существует 1001 способ сверстать текст так, чтобы страниц в книге стало вдвое больше или меньше, и читатель этого не заметит.

Один авторский лист

Авторский лист - большая издательская единица и вычисляется он сложно. Точное его значение - 40000 печатных знаков, включая пробелы между словами и пробелы до конца строки (в коротких диалогах их очень много). С поэтами и художниками проще: 700 строк и 3000 см2 иллюстраций. Авторы-прозаики считают авторский лист примерно равным 22 страницам (см. выше) или 34 килобайтам форматированного текста DOS (если вы ещё помните, что это).

Одна книга

Принятый современными издательствами объем романа - около 16 авторских листов. Советую ориентироваться на такое точное значение - 500000 знаков без учета пробелов.

Мои книги этого объема видятся Вордом как 320 машинописных страниц, а при публикации в твердой обложке фантастической серии АСТ "Звездный лабиринт" получается обычная для этой серии книга в 400 страниц. Цифры эти в некоторой степени условны, поскольку во многом зависят от количества диалогов в тексте. Чем диалогов больше - тем больше в книге страниц. Да и читать приятнее, как мне кажется.

Формат сценария

"Литературный сценарий" мало отличим от прозы и позволяет себе закидоны типа: "В комнате было сыро и скучно, пахло старыми портянками, у Игната с утра болела голова и в горле стоял ком, а он все думал о жизни, о душе и Боге..." Подобный сценарий способен привести в бешенство даже самого спокойного режиссера.

"Русский сценарий" в лапидарной записи выглядит так:

Входит Олег.

Олег - Всем привет!

Таня - (подбегает к нему) Ну наконец-то! Сдал?

Но сегодня считается наиболее удачным "голливудский формат". Здесь имя персонажа пишется "заголовком" по центру страницы, ну и вообще всё четко регламентировано. Приятный бонус - одна страница такого сценария обычно равна одной минуте постановки. Настоятельно рекомендую скачать и взять за основу официальный шаблон, который сам все форматирует при наборе, а если нет, то клавиши прописаны под левой рукой "Alt-й" - персонаж, "Alt-ф" - высказывание, "Alt-я" - комментарий: kinoformat.rtf (18кб)

Мне прислали этот файл по случаю откуда-то из недр "Мосфильма", очень полезно. Собственно говоря, ради того, чтобы выложить его всем желающим, и был сделан весь раздел.

Дай список журналов, которые принимают литературные тексты?

Сам я обычно не предлагал тексты в журналы, а просто запускал их по сети, строго требуя сохранения копирайтов и контактного адреса - издатели со мной связывались сами. Могу посоветовать сделать так: изучить, что печатают окружающие журналы, понять их стиль и требования, после чего прикинуть, что именно им подойдет. В каждом журнале есть редакторы разделов, и вопрос, чем забить полосу - это их регулярная головная боль, поэтому ваш материал может оказаться весьма кстати. Найдите в выходных данных емайл журнала и отправьте свой текст, четко объяснив кто вы и что предлагаете. Больше всего шансов у коротких юмористических материалов - они могут пригодиться в любом журнале, даже техническом - для "последней страницы". У литературного рассказа шансов меньше: внимательно листайте журнал - если в нем нет художественной прозы, значит таков формат журнала, и не имеет смысла предлагать туда рассказы и повести, будь они хоть трижды гениальны.

Я написал книгу, где ее можно издать?

Я уверен, что издавать книгу следует тогда, когда уже есть пара десятков журнальных публикаций, а многочисленные поклонники давно пишут, что с удовольствием купили бы вашу книгу. Это значит, что вы не графоман, что у вас есть читатели, а значит и проблем с издателем не будет.

Есть и противоположный подход: любой графоман может издать любую книгу в любом издательстве за свои средства. Скорее всего и распространять тираж придется самому, ходить по электричкам.

Так или иначе, если вы хотите издать книгу как писатель и даже получить какой-то гонорар, прежде всего следует определиться с жанром. Если вы не в силах определить свой жанр: "Ну, это как бы современный роман о жизни с элементами буддистских коанов и скрытой полемикой с Ницше..." - то таких уникумов в стране тысячи, и никому они не нужны. Хороший автор всегда может точно назвать свой жанр (хоть в душе он всегда уверен, что сильно выходит за рамки).

Если вы автор лирических стихов или философской прозы, но ваша фамилия не Бродский и не Пелевин - у вас тоже нет шансов в нашем жестоком мире. И хотя в последнее время появилось много издательств и серий, которые издают крохотными тиражами и почти без гонораров художественную прозу и даже стихи, но предпочитают они авторов не с улицы, а с именем. Если вы известный в узких кругах журналист, написавший вдруг Книгу - попробуйте. Если нет - не обижайтесь на издателей: сами вы много купили за последний год лирических стихов и художественной прозы молодых неизвестных современных авторов? Ну и к кому претензии?

Если вы написали кровавый боевик про борьбу хорошего парня с подонками - такую вещь издатель примет у каждого третьего графомана и издаст в мягкой обложке, особенно если намекнуть, что планируется писать регулярные продолжения. То же относится и к женскому любовному роману, который теперь модно называть "иронический детектив". Не перепутайте: в боевике должна быть 1 любовная сцена на 6 трупов, всего трупов должно быть от 18 до 30. В ироническом детективе - наоборот, на 6 любовных сцен 1 труп, а всего трупов 1-2. Жанр этот накладывает свои ограничения: книга должна подкупать своей простотой, развлекать динамичностью сюжета на каждой странице, заканчиваться хэппи-эндом, а всякие художественные эксперименты здесь не приветствуются.

Фантастика - пожалуй, сегодня это единственный жанр, где можно себе позволить писать от души, но все равно найти своего читателя. Итак, вы написали хорошую фантастику и считаете, что она достойна публикации. Как быть? Определитесь с объемом (см. выше "одна книга"). У сборника рассказов меньше шансов, чем у романа - издатели уверены (возможно, они правы), что читатели хуже покупают сборники рассказов, предпочитая романы. Допустим, у вас есть роман нужного объема или концепция дебютного сборника рассказов. Рассказы могут быть совсем разными, но вопрос издателя "о чем, собственно, сборник?" не должен застать врасплох, и ответ должен прозвучать убедительно.

КАК НАЙТИ ИЗДАТЕЛЯ

Так или иначе, но вы хотите предложить издателю книгу. Вне зависимости от того, фантастика это, иронический детектив или детские сказки-раскраски, первым делом ищите на прилавках книги похожего жанра и выбирайте серию, в которой ваша книга смотрелась бы уместно (издатели предпочитают выпускать книги сериями). Откройте книги и ищите координаты издательства. Они могут быть не прямые, а всего лишь отдела сбыта, но на вопрос, как можно связаться с редактором издательства, там ответят. Даже если вы живете в другом городе, лично созвонитесь с редактором или секретарем, спросите куда и кому можно привезти (или прислать бандеролью) свою рукопись для такой-то серии. Распечатайте свою книгу красиво, не экономя бумаги, привезите или пришлите. После чего раз в неделю позванивайте и спрашивайте о результатах. Делайте это одновременно в нескольких издательствах, если ответа нет - пришлите через полгода снова. Если вы хоть чего-то стоите, вам обязательно повезет.

Ещё очень рекомендую прочесть статью Николая Науменко (редактор издательства АСТ) Как сделать, чтобы твою рукопись рассмотрели

ПОЧЕМУ ПЛОХО ОТПРАВЛЯТЬ ЕМЕЙЛ

Любое крупное издательство находится в тисках противоречия - с одной стороны, новые перспективные авторы ему нужны как воздух (не верьте старым графоманам, которые утвеждают обратное), с другой стороны, тот самотек, что еженедельно приходит в редакцию емейлом, совсем никуда не годится, а вероятность отыскать жемчужину настолько мала, что читать ради этого тонны руды дело бесполезное. Листают присланные файлы кое-как и хрен знает кто - секретарша или курьер. Поэтому никогда не отправляйте емейл. Так делают все, кто не уверен, что достоин издательского внимания и пробуется на "авось".

Как должен быть составлен авторский договор с издательством?

Квалифицированный ответ на этот вопрос даст только юрист. Но в общих чертах:

ЧТО ПОДПИСЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ

Договор должен быть авторский. Если предлагают подписать трудовой договор, мол, издатель поручил написать, автор выполнил работу - не подписывайте, потому что создается впечатление, будто все придумал и сделал издатель, а вы так, подмастерье с улицы.

Срок действия договора должен быть разумным - нормально, если издатель получает исключительные права на издание вашей книги сроком на 3 года. Если 5 лет - хуже. Если срок не указан вовсе, возможно это теоретически означает по закону 5 лет, на практике же, если срок сознательно не указан, тут точно кроются ловушки, обязательно требуйте четко указать срок. Главное следите, чтобы не было фразы "на весь срок действия авторского права" - немыслимая подлость, потому что это значит до вашей смерти и плюс еще 70 лет. Также не должно быть и фраз по поводу срока действия "до полной реализации тиража" - это подлость, потому что издатель может вечно держать на складе последнюю книжку вместе со всеми авторскими правами.

В договоре не должны фигурировать произведения, вами еще не написанные. Права на сиквел, приквел, продолжение, римейк и прочее создание новых произведений по мотивам данного - все это не может принадлежать никому иному, кроме автора, и передаваться договором тоже не может. Не подписывайте ничего подобного.

Если издатель требует заменить вашу фамилию псевдонимом - не соглашайтесь ни в коем случае. Псевдоним будет принадлежать издателю, и если ваше имя станет знаменитым, а финансовые требования - большими, издатель запросто избавится от вас, и все ваши дальнейшие книги будет писать команда негров, а вы будете прозябать со своим реальным паспортом в полной нищете и безвестности.

Помните: если издатель не согласен подписать нормальный авторский договор на 3-5 лет - проще найти для книги нового издателя, чем всю жизнь жалеть о необдуманном поступке.

ПО ПОВОДУ ЧЕГО МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ ПОБОДАТЬСЯ

Договор может попробовать забрать все иные права на текст - перевод на другие языки, киноэкранизацию, радиопостановку и прочее. Скорее всего это не пригодится ни вам, ни издателю, особенно в течение этих 3 лет. Но на всякий случай попробуйте оставить себе переводы, экранизации и прочие аудиоисполнения. Спросите издателя: собирается ли он все это делать? А если нет, то зачем ему?

Для начинающего автора вопрос гонорара не должен быть ключевым - важнее выпустить книгу, найти своих читателей и заявить свое имя. В народе существует миф об авторах, которые написали книгу и наутро проснулись знаменитыми. Запомните: этот миф придумали сами писатели, это стандартная авторская мечта, которой посвящены сотни книг и фильмов. Слабо назвать хоть один пример, когда автор книги стал бы знаменитым сразу? Таких нет, даже гению требуется никак не меньше десяти лет, чтобы стать знаменитым. Поэтому даже если вы будущий нобелевский лауреат, за свою первую книгу в первые 3 года вы не получите золотых гор, это сказки. А через 3 года ваш правильно составленный договор закончится, и на каких условиях заключить новый - решать вам. Тем не менее. Если гонорар за первую книгу выплачивается разово, уточните: за какой тираж? Если 15000-20000 - нормально. Если тираж указан больший - то гонорар столь высокотиражного автора должен быть очень велик. В любом случае требуйте уточнить, что будет, если книга перевалит за указанный тираж (что крайне маловероятно для первой книги) - издательство будет заключать новый договор или выплачивать роялти - процент с каждого нового экземпляра допечатки? Часто издательства сразу заключают договор на роялти и выплачивают первоначальный гонорар как "аванс в счет будущих роялти". Какова величина роялти? Нормально, если автор получает 7-10 центов с каждого экземпляра книжки (книга - в твердой обложке, жанр - массового спроса, издательство - крупное, российского масштаба). И все-таки, какой должен быть гонорар? Из авторов никто и никогда вам не ответит на вопрос о полученном гонораре - издательский договор категорически запрещает распространять эту информацию. Она всегда разная. Все зависит от популярности автора, мощности издательства, но в первую очередь - от величины тиража. Связь тиража с авторским гонораром расписана чуть выше достаточно подробно, чтобы ориентировочно представить себе порядок цифр в современном российском книгоиздании.

Также прочтите статью Алекса Экслера Как заключать договор с издательствами.

Что такое настоящая публикация?

Это если вы выпустили книжку за свой счет или кто-то сделал альманах молодых авторов, куда попал ваш рассказ, то такая публикация не считается за публикацию, если книге не присвоен собственный регистрационный номер ISBN (обычно в технических данных на первой же странице). Если есть номер ISBN - это означает, что книга вышла официально и два ее экземпляра автоматически попали в две крупнейшие библиотеки страны - Московскую Ленинскую и Новосибирскую. Если номера ISBN нет - это значит, что современная техника дарит возможность любому человеку печатать любые листовки и брошюрки для личного пользования. К слову, и у любого уважающего себя журнала, где опубликован ваш текст, тоже должен быть свой индекс, иначе это не журнал, а самодеятельность.

Что такое сетевая публикация в интернете?

Это ничто и пустой звук, извините. С тем же успехом можно напечатать свой текст на листовках и расклеить по заборам - публикацией это назвать трудно. Любой Вася Пупкин может соорудить себе пару сотен бесплатных сайтов и заполнить их своими текстами. И даже если эти тексты прочло много тысяч человек, это можно называть как угодно, но только не публикацией. Публикация - это всегда на бумаге. Однако, если тексты качественные, то публикация в сети как раз может помочь найти издателей, и потому сетевая публикация - крайне полезная вещь. Помните, что многие знаменитые авторы 90-х (Пелевин, Лукьяненко и др.) поначалу стали известны именно благодаря своим ранним текстам, которые блуждали по сети Fido и BBS, лишь затем их книги стали издаваться крупными тиражами. Приветствуя свои сетевые публикации, вы должны следить, чтобы текст был подписан вашим именем и сопровождался контактной информацией (лучше всего - ссылкой на ваш сайт, где будет емайл, телефон и остальные тексты) - возможно, это поможет найти издателя. Если ваш текст взяли без спросу и выложили на свою страничку - радуйтесь, это бесплатная реклама. Вежливо требуйте указания авторства и контактной ссылки. Запомните: денег за литературу в интернете не платят, никто вам ничего не должен, это вы должны сказать спасибо, что вас читают. Молодой автор, который возмущен, что его тексты попали на чей-то сайт или CD-библиотеку - глуп и ничего не добьется в жизни.

Где зарегистрировать текст чтобы его не украли?

Нигде. Более того - это не нужно, поскольку воровство текстов практически не встречается. Мир ломится от непризнанных гениев, которые мечтают напечатать свой текст, публикация чужого текста под собственным именем не успокоит их самолюбия, не принесет денег, а обман раскроется сразу же по выходе из типографии. Поэтому кражи текста боятся лишь самые неопытные авторы, чьи тексты и даром никому не нужны.

А вот песню, музыку, сценарий или рекламный ролик следует регистрировать в РАО - Российском авторском обществе. РАО ведает распределением гонораров. Например, если вашу песню прокрутили по радио, то в РАО отчисляется рубль-другой, независимо от того, зарегистрированы авторы там или нет, поэтому имеет смысл зарегистрироваться обязательно. Внимание! РАО - штука серьезная, только для профессиональных авторов и произведений с коммерческой судьбой. Там надо указывать, где впервые исполнялась ваша песня или сценарий. Если вы не знаете ответа на этот вопрос, если ваше произведение нигде в серьезном месте (радиостанции, театры, ТВ) еще не исполнялось и никаких гонораров от исполнения вы не получали - такие произведения никто не регистрирует, поскольку РАО занимается не регистрацией всего, что создано, а контролем за авторскими гонорарами от использования произведения.

Но если вы все равно панически боитесь, что ваш текст украдут, есть очень хороший способ. Распечатайте текст, поставьте на каждом листе дату и свою подпись, и отправьте его самому себе заказным письмом. Полученный конверт (с почтовым штемпелем и датой) храните дома заклеенным. Если ваш текст украдут и дело дойдет до суда, конверт в суде будет вскрыт, и это явится доказательством того, что такого-то числа такого-то года вы являлись безусловным обладателем этого текста. Вряд ли вор сможет внятно объяснить, как такое могло случиться, тем более, он не сможет продемонстрировать ничего подобного для той же далекой даты. Где учат писать литературу? Практика показывает, что лучше всего учат писать в медицинских институтах - оттуда вышли такие авторы, как Чехов, Булгаков, Лукьяненко. Неплохих писателей готовят технические вузы. Заметное число писателей получилось из военных, моряков и милиционеров. Неплохие писатели получались и из тех, кто вузов не кончал. Трудно, но все-таки есть небольшой шанс стать писателем на факультетах филологии, истории и прочих гуманитарных дисциплин - есть риск, что там из вас сделают гуманитарного специалиста, который точно знает что хорошо, что плохо, и как писать нельзя, поэтому пишет строго по канону - серо и скучно. И совершенно невозможно стать писателем в Литературном институте - за все годы своего существования он не породил ни одного хорошего писателя. Иными словами, кроме шуток, есть немало возможностей испортить в себе авторский талант, но нет такого места, где его помогли бы развить. Надо просто много работать. У меня есть отличная идея, где найти автора, который напишет за меня книгу? Существует огромное множество дилетантов в области литературы, все они имеют свои литературные идеи и страдают от того, что нет автора, который бы взялся их профессионально реализовать, поскольку у них самих не хватает на это, как им кажется, времени или таланта. Однако нет ни одного автора, который бы обладал талантом и работоспособностью, но при этом страдал от отсутствия собственных идей. Это может показаться неожиданным, но идея книги действительно имеет ничтожную ценность и даже по закону не является объектом авторского права. Ведь в процессе работы над книгой автору приходится придумывать десятки идей на каждую страницу, если он не умеет этого, то не сумеет написать и страницы. А если умеет - то у него нет недостатка в собственных идеях, напротив: идей, задумок и даже недописанных черновиков у любого автора в сотни раз больше, чем сил и времени для их реализации. Уговаривая автора поработать над вашей гениальной идеей, вы делаете не щедрый подарок с барского плеча, а завуалированное оскорбление. Помните: никто не сможет реализовать вашу идею в точности так, как это виделось вам. Работайте над своей идеей самостоятельно, и у вас всё получится! Либо вы поймёте в ходе работы, что идея была пуста и на содержательную книгу не тянет. В любом случае, путь один: научиться трудиться самостоятельно, а не ждать, что найдется кто-то, готовый работать за вас. Полезная ссылка: Притча о садовнике. В ответ на это дилетанты обычно возражают, что история знает немало обратных случаев: Пушкин подарил Гоголю сюжет "Мертвых душ", а Катаев подарил Ильфу и Петрову идею «12 стульев", и так далее. Однако все эти случаи объединяет одно немаловажное обстоятельство: идею дарил знаменитый мэтр молодому автору, а тот считал за честь использовать подарок мэтра. Все мы помним сказку о том, как старик Джузеппе подарил Папе Карло полено, чтобы тот вырезал Буратино. Однако не надо забывать, что Джузеппе был профессиональным столяром, а Карло - шарманщиком, и вовсе не наоборот. Джузеппе дарил не само полено, а профессиональное напутствие и побудительный мотив взяться за серьезную работу. А поленьев в мире миллиарды, и цена им копейка. Хорошо ли зарабатывает писатель? Имеет ли мне смысл тоже этим заняться? Ответ однозначен: писатель любого уровня зарабатывает примерно раз в 6 меньше, чем профессионал того же уровня в любой другой области, например, финансист, юрист, программист-проектировщик или врач-стоматолог, не говоря уже о предпринимателях. Это значит, например, что гонорар среднего издающегося писателя за книгу, на которую он потратил 6 месяцев тяжелейшего труда, как правило, соответствует месячной зарплате столь же известного в своих кругах специалиста любой другой профессии. Существует несколько особо модных писательских звезд, чье состояние вызывает зависть всего мира, однако даже их гонорары не идут ни в какое сравнение с доходами персон той же страны, достигших аналогичного звездного успеха в области менеджмента, промышленности или политики. Пропорции примерно те же: раз в 6 меньше. Поэтому если ваша цель заработать денег, вам без колебаний следует выбрать более эффективную профессию. Искусство и спорт - это не та область, где можно составить бизнес-план и вложить силы в надежде на быструю финансовую отдачу. Вместе с тем, писатель пользуется рядом благ, которые не очевидны с первого взгляда. Сделанная однажды работа (книга) может неоднократно переиздаваться, выходить в аудиоформате, а если очень повезет, будет экранизирована, и все это приносит дополнительные гонорары. Участвуя в конкурсах, писатель может получать призы. В жизни ему постоянно помогают какие-то мелкие гонорары за внеплановые публикации в журналах, статьи, консультации, рецензии и прочие продукты творческой активности. Время от времени ему предлагают участие в самых разных хорошо оплачиваемых проектах, связанных с сочинением каких-то иных форм текста, нежели собственные книги. Нередко ему предлагают бесплатное участие в различных поездках и мероприятиях, весьма затратных для рядового человека. В конце концов, всегда найдутся благодарные читатели, которые могут помочь по своим каналам уладить какие-то бытовые вопросы, если возникнет нужда. Но думать обо всем этом, заранее выбирая профессию, - так же глупо, как начать играть во дворе в футбол в надежде на миллионные футбольные контракты и сервант, уставленный золотыми кубками олимпиад. Имеет смысл писать лишь в том случае, если ты не можешь этого не делать. Но если ты заранее задаешься вопросом о выгодности, тебе писать не имеет смысла, ибо разочарование неизбежно. Тот, кто садится за чистый лист с мыслями о прибыли, обладает талантом менеджера, а не писателя. Такой талант грешно зарывать в землю. Какие литературные приемы ты используешь сам? У меня накопился некоторый опыт, который бы сильно мне помог в жизни, если бы я понял все это лет десять назад. Несколько раз я читал студентам лекции, в которых рассказывал о своих литературных ошибках и тех выводах, которые я для себя сделал. Потом из конспектов я делал статьи. Меня часто спрашивают, где прочесть эти статьи, и поэтому я собрал ссылки здесь: Статья про идеи и сюжеты





Статья про достоверность





Статья про долбочисление СТАНДАРТНЫЕ ОТВЕТЫ Даже у начинающего автора существуют ситуации, когда постоянно приходится отвечать на похожие письма. С годами такие ответы оттачиваются и шлифуются, приобретая подробное наполнение и максимально вежливый тон. Несмотря на то, что это шаблоны (порой я этого и не скрываю), собеседникам получать хорошо сформулированный ответ гораздо приятнее, чем нервную отмашку, брошенную наспех, неуклюжую и с опечатками. У меня заготовлен ряд ответов под кодовыми заголовками "нет, не поставлю ссылку на ваш сайт", "нет, такое сотрудничество меня не интересует" и так далее. Ниже я привел некоторые из них. Зачем? Возможно они помогут вам лучше понять специфику авторской переписки, но главное - возможно, помогут составить и свои стандартные ответы для таких же случаев. Можно я пришлю почитать свой текст, чтоб ты высказал мнение? Даже молодому автору часто присылают рукописи с просьбой дать оценку. Даже если есть время и желание их читать, то, увы, делать это не имеет никакого смысла - вне зависимости от гениальности рукописи: молодой автор не в силах помочь с публикацией, не в состоянии грамотно преподать частный урок по разбору ошибок, а обругать не пришедшийся по вкусу текст - порой значит и вовсе отбить дальнейшее желание писать. У меня на этот счет есть четкая позиция - я никогда не читаю тексты ради "интересно твое мнение" даже близких друзей. А на просьбу всегда отвечаю подробно и обстоятельно:

Здравствуйте! Поймите меня правильно. К сожалению, я не смогу прочесть ваш текст. Более того - считаю, что нельзя этого делать, потому что мой отзыв не только ничем Вам не поможет, но даже может помешать Вашему творческому пути... Почему? Причин тому пять: 1. Я НЕ ИЗДАТЕЛЬ. У меня нет возможности опубликовать ваш текст самостоятельно или уговорить кого-то, чтобы его издали. Если ваш текст гениален и заведомо достоин публикации - не медлите, не занимайтесь перепиской с мелкой литературной шпаной вроде меня, а обращайтесь напрямую в те журналы и издательства, где вы видели опубликованными тексты подобного жанра, стиля и объема. Решение о публикации принимают там, и ничье мнение им не указ. 2. У МЕНЯ НЕТ ВРЕМЕНИ ИЗУЧИТЬ ТЕКСТ КАК СЛЕДУЕТ. Я даже не всегда успеваю отвечать на емейл. Рецензирую тексты только если участвую в жюри конкурса и надо мной висит необходимость сдать оценки в срок - тогда я откладываю все дела и нахожу время, чтобы сделать это на совесть: читаю внимательно и пишу подробные отзывы. Но если текст пришел самотеком, то, хочу я того или нет, заранее известна его судьба: письмо упадет ко мне в самый напряженный момент, я его отложу "на потом", а потом так и не смогу найти достаточно времени, чтобы прочесть внимательно, обдумать как следует и написать толковую рецензию. А пролистать кое-как и черкнуть "ну чо, вроде нормальненько, понравилось, удачи!" - это будет свинством. 3. МНЕНИЕ ОДНОГО - НИЧТО. Критик из меня никудышний, я не литературовед, а просто автор - в своем жанре, со своими предпочтениями. Мое мнение слишком эмоционально, а потому не котируется. Самые понимающие и проницательные рецензенты писателями обычно не являются. Вообще мнение даже самого авторитетного человека - ничто по сравнению с мнением дюжины читателей, ведь для них же мы и пишем, не для литературоведа, правильно? Когда мне нужно узнать мнение по поводу своего нового текста, я кидаю его на суд публики в форумы и конференции Фидо и интернета - сразу становится ясно, удался он или нет, и какие ошибки. 4. ПОЛЬЗЫ ОТ МОЕГО МНЕНИЯ НЕ БУДЕТ. Будучи начинающим автором, сам я никогда не обращался к малознакомым людям за рецензией. Но пару раз присылал тексты "на рецензию" своим хорошим друзьям - Андрею Ширяеву и Сергею Лукьяненко. Ну и что? Они их так и не прочли. Но мне не приходит в голову обижаться - прекрасно понимаю их занятость и неуместность своей просьбы. Спустя много времени они все же прочли тексты, которые я им прислал - но произошло это по их собственной инициативе и в более подходящем месте, нежели емейл. И я считаю, что мне несказанно повезло - кто знает, если бы они обругали мои первые рассказы, может, это бы полностью отбило у меня охоту писать? 5. ТЕКСТ НИЧЕГО НЕ СКАЖЕТ ОБ АВТОРЕ. По одному тексту очень трудно составить мнение об авторе. Убедительный пример: однажды на неком конкурсе участвовало 80 анонимных работ, в том числе две моих. Председателем жюри был Лукьяненко. Он прочел все 80 рассказов и особо отметил два: один назвал лучшим, другой - настолько ниже всякой критики, что оценил его небывалой оценкой 0. Риторический вопрос: кто был автором обоих рассказов? Поэтому прошу Вас не обижаться на меня и понять правильно. Искренне желаю Вам удачи в творчестве и советую показать свои тексты самому справедливому рецензенту - широкой читательской аудитории. Благо, с появлением интернета, это сделать просто. Сейчас, насколько я слышал, наиболее популярный сайт для публикации рассказов - это "Самиздат": http://zhurnal.lib.ru Также в сети проводится много литературных конкурсов, анонимное участие в них очень интересно и дарит автору самые непредвзятые отзывы самых разных людей.

Ответ на непонятное

Часто бывает так, что приходит письмо непонятного содержания: "Все это полный бред!!!", "Клево! Здоров ли твой винчестер?" или "Подскажити мой пароль у миня неполучаица войти!!!". После долгой переписки оказывается, что первый человек решил тебе возразить на твое письмо пятилетней давности в каком-то форуме насчет процессора AMD, второй просто похвалил все, что ты делаешь, а про "здоровье винчестера" - его стандартная подпись, третий же просто ошибся адресом. Невежливо не отвечать на странно составленные письма, и нехорошо учить людей писать незнакомым адресатам письма более адекватные, но что-то же надо с ними делать? Если мне приходит письмо непонятное, я использую такой тщательно сформулированный универсальный ответ:

Здравствуйте! Я получил от Вас письмо и, увы, не смог сходу разобраться кто Вы, по какому вопросу обращаетесь ко мне и почему именно ко мне. Прошу понять правильно - я администрирую несколько сайтов, участвую в сетевых мероприятиях, жюри, конференциях. Мои тексты разбросаны на тысяче сайтов сети. Ежедневно мне приходит дюжина писем от незнакомых людей по самым неожиданным вопросам, и если в письме четко не указана суть и предназначение, а имя отправителя не знакомо, трудно понять, что имелось в виду, так как память у меня не блестящая. Такая ситуация возникает часто, мне даже пришлось составить специальный текст, чтобы каждый раз не набирать заново - его Вы сейчас читаете. Поэтому обращаюсь с просьбой: чтобы я смог правильно ответить на Ваше письмо, пожалуйста объясните более подробно кто Вы, откуда я могу Вас знать (если мы знакомы), когда и о чем у нас с Вами шел разговор, на какое именно мое письмо Вы отвечаете (если Вы прислали ответ на письмо), что за информацию Вы мне направили, в чем суть Вашей просьбы, вопроса или предложения. Спасибо. С уважением, Леонид Каганов PS: Если Ваше письмо относится к рассылке, прошу вычеркнуть меня из списка - я не интересуюсь информацией, не подписываюсь на рассылки. Программы и предупреждения об опасных вирусах меня также не интересуют, поскольку не использую Windows-совместимых компьютеров.

Ответ незнакомому собеседнику в ICQ

Всем хорош протокол ICQ, кроме одного: многие его используют для многочасовых бесед ни о чем, коротая время на работе или дома. И появление кого-то в сети многие воспринимают как желание общаться и начинают засыпать бесконечными: "Хай!", "Эй!", "Ау!!!", "Не спишь?", "А че делаешь?", "А над чем работаешь?", "А попробуй рассказать вкратце :-)))", "Эй, чего опять молчишь?", "Чем это я тебе мешаю?", "Эй, отвечай!", "Ну ты просто хам! :-(((". Чтобы заранее вежливо предупредить собеседника о том, что готов обсуждать лишь важные деловые вопросы, каждому постучавшемуся незнакомцу я для начала отправляю такое сообщение:

Здравствуйте, рад Вас видеть в своей ICQ! Знакомы ли мы с Вами? Или у Вас какое-то дело, хотите мне что-то сообщить? Напишите, обсудим! Если Вы просто решили пообщаться, вынужден предупредить, что из-за нехватки свободного времени не использую ICQ для общения - только по делу (по работе). Прошу понять правильно и заранее приношу извинения, если не смогу стать хорошим собеседником.

Давайте снимать кино!

Если вам прислали предложение написать сценарий, а то и вовсе экранизировать вашу книгу - не торопитесь купать домашних в шампанском. Такие письма приходят очень многим авторам по несколько раз в год. Существует немало людей и фирм, которые горят желанием снять кино. Они ходят по интернету и ищут сценаристов. Помните: в 95% случаев кина не будет. Даже "Ночной дозор" вышел на экраны чуть ли не с третьей попытки экранизации. Причин тому несколько:

1) ЭНТУЗИАЗМ. Кино - занятие на годы, а запала у энтузиастов редко хватает больше, чем на месяц. Как правило, побегав с идеей кино недельку, продюсер с тем же азартом бросается создавать рок-группу, политическую партию или бизнес по разведению съедобных лягушек для дорогих ресторанов.

2) ДЕНЬГИ. Чудес не бывает: деньги не появятся. Продюсер надеется зря, не отдавая в этом отчета ни себе, ни - тем более - вам. Руководство не утвердит. Госбюджет не выделит. Волшебник в голубом вертолете не прилетит и не покажет.

3) ТЕНДЕР. Мы для продюсера - доступная и бесплатная биомасса, которую надо заинтересовать, "замотивировать" и выжать результат. От вас потребуют бесплатно поработать: написать сценарий или план сценария или хотя бы содержательную заявку на десяти листах. То же самое потребуют еще от десятка авторов, хотя вам не доложат. Это кидалово называется "тендер". В работу как правило не идет ни один из десяти вариантов - изучив тонну руды, продюсеры придут к мысли, что это все не годится, а сценарий надо писать самим или позвать "кого-то серьезного": у кого уже выходили фильмы и кто не согласится написать ни строчки без аванса.

4) НЕПОНЯТКИ. Как правило, кинодеятели сами не знают чего хотят. Сегодня они бегают с идеей снимать молодежную комедию, завтра - фантастический триллер, послезавтра - детектив, а через месяц захотят экранизировать Гоголя. Все, что вы им принесете - послужит пищей для их размышлений и толчком к поиску в других направлениях.

Особо махровый продюсер-самодур сперва придумывает дебильный сюжет ("у нас готова идея: это будет фильм про человека-невидимку в Госдуме!") и полагает, что он совершил трудовой подвиг, остались пустяки: найти мальчика, который бы за вечер сделал сценарий. На своем столе, заваленном договорами с поставщиками ушанок и кирпичей или чем он там занимался до идеи кино, самодур уже расчистил место для будущей статуэтки Оскара. Недавно он снова пересмотрел "Шрека", "Титаник", "Криминальное чтиво" или "Кин-Дза-Дзу", и понял, что у него должно получиться в итоге. То, что напишете вы, его разочарует: оно никак не будет похоже на "Криминальное чтиво" хотя бы потому, что в "чтиве" - шикарные голоса шикарных актеров после шикарной раскрутки картины, а у вас - какие-то черненькие буковки на листах бумаги. А это, понятное дело, совсем не то, и на кино не похоже. Параллельно с терзанием сценариста продюсер наводит справки, хочет ли кто-то дать денег на фильм, и сколько вообще стоит аренда павильона и камеры со штативом. Полученная смета приведет его в шок, идею проекта он отбросит и будет срывать зло на сценаристе, объяснив, что сценарист сделал все неправильно, некачественно и не вовремя, поэтому проект сорвался.

Если вам дорого ваше время - не пишите ни строчки без аванса. Не верьте обещаниям "аванс выпишем в понедельник, а пока...". Объясняйте, что аванс вам необходим для работы как проверенный творческий стимул, и без него ваша тонкая творческая душа пребывает в унынии и не в состоянии связать ни слова. Денежный аванс, пусть хотя бы 50$ - отличный фильтр. Безумцы, пустомели и халявщики в ужасе закатят глаза после этой просьбы.

К вопросу, сколько стоит сценарий. Если создатели фильма задумали не корпоративный DVD, а продукт для проката в кинотеатрах - стоимость сценария сегодня в России начинается от 10-15 тысяч $. Сценарий опытного сценариста, фильмы которого увидели свет, стоит 50-70 тысяч $.

Лично я отправляю всех, предлагающих снимать кино, сюда: http://lleo.me/cgi-bin/scenarist.

Если украли ваш текст в интернете

Если вы обнаружили ваш текст на чужом сайте или в форуме - это признак популярности. Время от времени полезно проводить "рейд", набирая в поисковике ключевые слова из ваших наиболее удачных текстов. Итак, вы нашли свой текст на чужом сайте. Не беда, если это сделали без вашего ведома - в конце-концов, вы же пишете для широкого читателя и лишняя популярность вам только на пользу. Но беда, если не указано авторство или вообще стоит чужая подпись. Не горячитесь: сделано это не со зла, а просто по недоразумению. Если это был форум - не имеет смысла что-то делать, не у всех форумов есть ответственный с правом удалять или менять чужие записи, к тому же, эта запись давным-давно ушла в архив или уйдет туда через неделю, там никто ее сроду больше не найдет, кроме автора, ищущего по своим ключевым словам. А вот если текст выложен на сайте - напишите письмо владельцу сайта, чей емейл можно найти с титульной страницы. Я пишу так:

Здравствуйте! Я рад что Вам понравился мой текст и Вы его разместили на своем сайте: http://vas-pupkin.narod.ru/marazm/pismo_otca_serafima.htm К сожалению, после долгих странствий текст попал к Вам в искаженном виде - без точного авторства. Я абсолютно уверен, что это не Ваша вина (догадываюсь, что у Вас есть дела поважнее, чем специально срезать строки с авторством :-), но прошу исправить недоразумение. Автор текста имеет на него все права при распространении, но из всех авторских прав в сети меня интересует лишь право на неизменность текста, право на авторство и право на контакт с моим читателем - Вы согласны, что это совсем немного и весьма справедливо? Поэтому в соответствии с моей авторской политикой (http://lleo.me/autor.htm) я приветствую свободное распространение моих текстов в сети без моего ведома, но при обязательном указании вверху текста: "автор - Леонид Каганов" с ссылкой в этой строке на http://lleo.me Ссылка обязательна - это моя домашняя страничка, она некоммерческая и я не занимаюсь специально ее раскруткой, но я заинтересован в диалоге с читателями и возможными издателями, которые посещают Ваш сайт. Если их заинтересует мой текст, то на моей страничке они найдут другие мои тексты, информацию обо мне и, что для меня главное, способы контакта. Строка эта должна быть именно в начале самого текста, а не в оглавлении раздела, потому что посетители нередко выходят прямо на текст через ссылки с других сайтов или поисковики. Пожалуйста внесите эти исправления. Заранее благодарен. Жду ответа. С уважением, Леонид Каганов PS: Если Вам понравятся другие тексты с моего сайта - Вы их можете брать и размещать у себя совершенно без моего ведома (лишь для использования за пределами интернета свяжитесь со мной). Мне будет приятно, что мои тексты помогли Вам в оформлении Вашего сайта. Проверьте только, чтобы текст начинался строкой "автор - Леонид Каганов" с ссылкой на http://lleo.me

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